Trittenheimer Winzer Manipulierte Monorackbahn: Was bei den Ermittlungen herausgekommen ist

Es war ein Schockmoment für Winzer Ralf Steffen und seinen Sohn. Urplötzlich setzte sich im September 2023 in einer Steillage in Trittenheim eine Monorackbahn in Bewegung und raste ungebremst den Hang hinunter. Nur mit einem Sprung vom Sitz konnte sich der junge Mann retten und der lebensgefährlichen Situation unverletzt entkommen (wir berichteten).