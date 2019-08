Polizei : Mann bedroht in Traben-Trarbach Kneipengäste mit Waffe

Foto: TV/Klaus Kimmling

Traben-Trarbach Großer Polizeieinsatz am Sonntag in Traben-Trarbach: Der Täter führte eine täuschend echte Nachbildung einer Pistole mit sich.

Großer Polizeieinsatz am Sonntagmittag in Traben-Trarbach: Um 12.40 Uhr geht bei der Polizeiinspektion Zell ein Notruf ein. Ein Mann bedroht in einer Spielhalle in der Enkircher Straße andere Gäste mit einer Schusswaffe.

Mehrere Streifenwagen aus Zell, Bernkastel und Wittlich eilen mit Blaulicht und Martinshorn zum Tatort. Die Beamten werden unterdessen telefonisch darüber informiert, dass der Mann etwa 50 Jahre alt und betrunken ist und als untersetzt beschrieben wird.

Der Täter flüchtet in der Zwischenzeit zu Fuß in Richtung Trarbacher Fußgängerzone. Auf Grund der guten Personenbeschreibung kann der in Traben-Trarbach wohnende und aus Polen stammende Mann durch Fahndungskräfte zeitnah lokalisiert werden. Vor einer Eisdiele in Trarbach können Polizeibeamte den Täter überwältigen und festnehmen.

Der Transport zur Dienststelle nach Zell muss zunächst gestoppt werden, weil der kein Deutsch verstehende Mann heftig über Atemnot klagt, und um sich schlägt und laut brüllt. Per Hubschrauber fliegt ein Notarzt ein. Der sieht sich den Täter an und entscheidet, ihn mit dem Rettungswagen ins Zeller Krankenhaus zu bringen. Dort wird ihm eine Blutprobe entnommen. Er kommt anschließend vorübergehend in polizeiliche Gewahrsam.

Bei der Waffe handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine täuschend echte Nachbildung einer Pistole, die mit Druckluftkartuschen betrieben wird und mit der Metallkugeln verschossen werden können. Entsprechende Munition führt der Mann in großem Umfang mit sich. Die drei bedrohten Personen stehen sichtbar unter dem Eindruck des Geschehenen.