Feuer in Kochnische : Mann bei Fettbrand in Hoxel schwer verletzt

Foto: TV/Florian Blaes

Morbach-Hoxel (red) Rettungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind am Donnerstag gegen 14.20 Uhr zum Brand einer Gartenlaube in einer Campingsiedlung in Morbach-Hoxel alarmiert worden. Es stellte sich heraus, dass ein kleines Feuer in einer Kochnische brannte, vermutlich durch einen Fettbrand beim Kochen.

