Zeugen gesucht : Mann entblößt sich vor Frau - Exhibitionist in Morbach unterwegs

Morbach Die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der sich Freitagnacht in Morbach vor einer Frau entblößt hat.

Die Frau war gegen Mitternacht zu Fuß im Ortsgebiet Morbach unterwegs. Am Amselweg bemerkte sie zunächst, dass sie von einem Mann verfolgt wurde. In der Straße "Am Weißenstein" blieb die Passantin schließlich an einem Hauseingang stehen.