Polizei ermittelt : Teils unbekleideter Mann spricht Kind in Wittlich an - Polizei sucht Zeugen

Teils unbekleideter Mann spricht Kind in Wittlich an - Polizei sucht Zeugen

Wittlich Ein bislang unbekannter Mann soll am Montagvormittag ein Mädchen in Wittlich angesprochen haben. Der Mann war nur mit einem Oberteil bekleidet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Ein Mann hat am Montagvormittag gegen 10.25 Uhr in der Straße Zum Rollkopf in Wittlich ein achtjähriges Mädchen aus einem Auto heraus angesprochen. Das teilte die Polizei Wittlich am Montagabend mit. Der Mann habe demnach das Mädchen nach der Uhrzeit gefragt. Das Auto des Manns sei dabei am Fahrbahnrand abgestellt gewesen. Als das Mädchen an das Auto herangetreten sei, habe es bemerkt, dass der Mann lediglich mit einem Oberteil bekleidet hinter dem Lenkrad saß.