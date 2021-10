Verkaufsoffener Sonntag : Mantelsonntag mit historischem Motto in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (red) Der Mantelsonntag in Bernkastel-Kues findet in diesem Jahr am Sonntag, 7. November, statt. Die Geschäfte haben dann von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 28. November, steht für dieses Jahr ein dritter verkaufsoffener Sonntag auf dem Programm – dann im Rahmen des Weihnachtsmarktes in der mittelalterlichen Stadt Bernkastel-Kues.

Er öffnet am Freitag, 19. November und dauert bis Sonntag, 19. Dezember, streng nach den dann gültigen Corona-Bestimmungen.

Der Mantelsonntag ist ein Relikt aus früheren Zeiten und bezog sich auf den Sonntag vor Allerheiligen. Und er hat tatsächlich auch was mit dem Kleidungsstück Mantel zu tun.

In historischen Archiven ist zu lesen, dass der Mantelsonntag seinen Ursprung in der Weinlese und der Kartoffelernte hat. In der Regel waren Ende Oktober die Weinberge gelesen und die Kartoffeln gerafft. Den Tagelöhnern wurde ihr Geld ausgezahlt und die Landwirte hatten schon einen ersten Abschlag auf ihre abgelieferten Trauben bekommen. Die Familien verfügten über mehr Bargeld und planten zu dem Zeitpunkt ganz bewusst, ein neues Winterkleidungsstück zu kaufen wie etwa einen Mantel. Und der konnte zum Sonntagsgottesdienst zu Allerheiligen dann auch allen gezeigt werden.