Vereidigung : Neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wittlich-Land vereidigt

Der 1. Beigeordnete der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, Fritz Kohl, gratuliert dem neuen Bürgermeister Manuel Follmann. Foto: TV/Alexander Wittlings

Dreis Manuel Follmann wurde am Dienstagabend in der Dreyshalle in sein neues Amt eingeführt.

Der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, Manuel Follman, wurde am Dienstagabend in der Dreyshalle vereidigt. Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze.

(axw)