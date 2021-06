Kommunalpolitik : Klare Mehrheit für den Bürgermeisterkandidaten

Info

Manuel Follmann wurde 1979 in München geboren. Sein Vater stammt aus Dreis und ist Maschinenbau-Ingenieur, seine Mutter war Einzelhandelskauffrau und hat lange Jahre im ehemaligen „Krementz“ in Wittlich gearbeitet. Er hat eine ältere Schwester, ist verheiratet und ist Vater von zwei Kindern. Seine Kindheit hat er in Osann-Monzel verbracht, war Messdiener, im Sportverein und im Musikverein, indem er heute Vorsitzender ist. Verwaltung hat er von der Pike auf gelernt. Er ist in seinem Wohnort Altich im Ortsgemeinderat Im Verbandsgemeinderat Wittlich-Land hat der 41-Jährige den Vorsitz in der CDU-Fraktion.