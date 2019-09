Konzert : Chansons und Mundart

Marc Adam. Foto: TV/Marc Adam

Wittlich (red) Einer der bekanntesten Chansonniers, Autoren, Komponisten und Interpreten aus dem nordfranzösischen und südwestdeutschen Raum, Marcel Adam, kommt am Sonntag, 22. September, ab 17 Uhr mit seinem Duo „La fine équipe“ in die Kultur- und Tagungsstätte Synagoge in Wittlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken