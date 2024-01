Neue Leiterin des Forstreviers Thalfang Theo Anell gibt Leitung des Forstreviers Thalfang ab

Vor allem die letzten Jahre seiner Laufbahn waren äußerst fordernd, da durch mittlerweile fünf zu heiße und zu trockene Sommer innerhalb von sechs Jahren die Waldbäume sehr stark litten. Besonders die in der Vergangenheit an hohe Niederschläge gewöhnte Fichte wurde in großer Zahl vom Borkenkäfer befallen. So mussten in den vergangenen sechs Jahren mehr als 50.000 Festmeter Holz, das entspricht über 2000 LKW-Ladungen, wegen Käferbefall geerntet und abtransportiert werden. Zum intensiven Monitoring der vom Borkenkäfer bedrohten Fichten kamen diverse Windwürfe im Frühjahr.