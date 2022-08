Menschen : Die unverblümteste Gärtnerin der Region

Margret Feiten betreibt seit über 30 Jahren mit ihrem Mann Klaus (hinten) den „Duftenden Dorfgarten“ in Longuich. Zurzeit helfen Irina und Arteom Afteni. Foto: Bernardy Katja

Seit über 30 Jahren betreibt Margareta Feiten mit ihrem Mann Klaus den „Duftenden Dorfgarten“ in Longuich. Wer bei ihr kauft, bekommt mehr als Obst, Gemüse und Blumen – eine Lektion in Umweltschutz gibt es dazu.

Etwas außerhalb des Moselorts Longuich blühen auf riesigen Feldern Rosen und Sonnenblumen. Mirabellen, Äpfel und Pflaumen hängen an Bäumen, Tomaten leuchten rot. Auf den ersten Blick ein uriger Obst- und Gemüsehandel, wie Menschen, die gerne Wochenmärkte besuchen, ihn lieben. Doch hier erhält jeder Kunde und jede Kundin eine Lektion in Umweltschutz, die sich sprichwörtlich gewaschen haben kann.

Es ist Mittwochmorgen, 8 Uhr. Ein roter Chevrolet-Pickup fährt auf den Hof. „Rosenresli“ steht in grünen Buchstaben auf beiden Türen. Klaus Feiten (74) – kurze Jeanshose, Hosenträger, aufgeknöpftes Hemd, Sonnenbrille – steigt aus dem Wagen, den er seinen Lebenstraum nennt. Auch Irina Afteni und ihr sieben Jahre alter Sohn Arteom steigen aus. Sie helfen für ein paar Wochen Klaus und Margret Feiten beim Pflücken, Gießen und Verkaufen.

Der Verkaufsstand vor dem Areal, das so groß wie zwei Fußballfelder ist und auf dem angebaut wird, ist noch leer. Die Finca, wie die Feitens das große Gartenhaus mitten im Grünen nennen, noch verwaist. Wenige Minuten später biegt Margareta Feiten um die Ecke. Ihr Mann sagt: „Die Chefin kommt.“ Das Aussteigen aus dem Kleinwagen fällt der 74-Jährigen zurzeit schwer. Die Hüfte schmerzt, sagt sie. In zwei Monaten erst könne sie operiert werden. Doch das ist für Margret, wie sie in der Region genannt wird, kein Grund, nicht Tag für Tag das zu tun, was sie seit Kindheitstagen liebt: In und mit der Natur zu sein.

Schon früh sei klar gewesen, was sie beruflich einmal machen würde, sagt sie. In Naturkunde habe sie immer eine eins, in Rechtschreibung eine fünf gehabt. Das was in der Natur passiert habe sie interessiert, dass das Schreiben ihr schwergefallen sei habe daran gelegen, dass sie nur Platt gesprochen habe. In der Schule sei sie auf Hochdeutsch geprügelt worden, wie sie sagt. Trotzdem habe sie weiter Platt gesprochen. Sie habe sich noch nie etwas sagen lassen. Bis heute.

An diesem Augustmorgen lädt sie die Schätze aus dem Eigenanbau gemeinsam mit ihrem Mann, Irina Afteni und Arteom auf selbst umgebaute Schubkarren: Kisten mit Kürbissen, Zwetschgen, Äpfeln, selbstgekochte Marmelade, Mirabellen, um nur einiges zu nennen. Die Ladefläche der Schubkarre ist flach und aus Holz, etwa halb so groß wie eine Tür. „Wir machen alles passend“, sagt Klaus Feiten.

Seit 1988 betreiben sie den „Duftenden Dorfgarten“. Sie hätten mit einem einfachen Stand mitten in der Prärie angefangen, erst nur Äpfel und Kartoffeln verkauft, sagt die Mittsiebzigerin mit der abgeschlossenen Lehre im Garten- und Landschaftsbau. Doch ein Gespräch über früher langweilt sie schnell. „Was heute ist, ist wichtig“, sagt sie. Wichtig sei, wie es um die Natur stehe.

Und dann spricht sie gleich doch noch einmal von früher: 1988 habe sie in Ehrang in der Bütt gestanden. Erst habe sie mit einer grünen und dann mit einer verdorrten Fichte in der Hand auf der Bühne gestanden. Das Thema ihrer Büttenrede: Baumsterben. Wie kannst du sowas machen, hätten die Fastnachtsgecken danach zu ihr gesagt. „Das will keiner hören“, sagt die Frau mit den leuchtend grünen Augen und den mit einem bunten Band zurückgebundenen weißen Haaren. „Früher nicht und heute nicht.“

Doch die Leute, die zum „Duftenden Dorfgarten“ kommen, werden es hören. Denn wer einen Apfel nur leicht kritisch beäugt oder sich das Obst und Gemüse aussuchen möchte, wird kaum vergessen, was Margret Feiten mit auf den Weg gibt. „Alle wollen Bio, aber wehe es ist ein Fleckchen dran“, schimpft sie.

Je nachdem wie Kundinnen und Kunden dann reagieren, schickt sie sie auch schon mal vom Hof. „Was kostet ein Apfel, wenn ich das schon höre“, wettert sie weiter. Sollen sie da kaufen, wo sie mit den Verkäuferinnen machen können, was sie wollen.

Spätestens die Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 habe gezeigt, was sie seit Jahren predige. „Wir beuten die Natur aus und kümmern uns nicht um Umweltschutz“ sagt sie. „Das wird uns nachhängen, bis wir in der Kiste sind“.

Die barbarischen Wassermassen hatten vieles in ihrem Haus in der Niederstraße in Trier-Ehrang zerstört. Margret Feiten zeigt Fotos, die einen Müllberg, der vor ihrem Zuhause liegt, zeigen. Ihre Möbel, Haushaltsgeräte, Erinnerungen. Sie steht davor in der grünen Schürze, die sie auch im Dorfgarten trägt. „Werkzeug konnten wir retten“, sagt sie. Mit Freunden hätten sie einiges wieder herrichten können. Wichtig ist ihr zu sagen, dass die Männer von den Müllwerken sofort da gewesen seien und angepackt hätten, die Politiker seien nur gekommen, um für Zeitungen fotografiert zu werden, behauptet sie.

Eine erste Kundin kommt an den Verkaufsstand, der rund 200 Meter von der Mosel entfernt an der Straße Richtung Fell liegt. Die Frau kauft Zwetschgen für einen Kuchen. Margret Feiten füllt die Zwetschgen in die mitgebrachte Tasche und sagt, wie trocken alles sei: „Du packst die Rosenblätter an und sie zerbröseln in der Hand.“ Es fände keine Photosynthese mehr statt.

Ein Flugzeug donnert über die Region. „Die da oben sind an vielem schuld“, sagt Margret Feiten. An diesem Morgen wirkt sie sanft. Später sagt sie noch, die Leute könnten Englisch, aber botanische Wörter wie Photosynthese oder Osmose kenne niemand mehr. Sie ist überzeugt: „Da fängt es schon an.“ Die Klimaerwärmung nehme dermaßen zu. Im „Duftenden Dorfgarten“ gebe es noch ein Amselpärchen und ein paar Spatzen, sonst nix. Meisen, Buntspechte, Dompfaffen seien drastisch zurückgegangen.

Wenn sie spricht, kommt einem Greta Thunberg in den Sinn. Mag sie die Umweltaktivistin? „Ja, ja“, sagt sie. „Aber man hört leider nichts mehr von ihr.“ Hat sie Vorbilder? Sie nennt die Muttergottes, Papst Franziskus und die Queen: „Weil sie viel Leid ertragen mussten und immer wieder aufgestanden sind.“

Punkt zehn Uhr gehen alle in die Finca. Kaffeepause, ein tägliches Ritual. An den Wänden hängen Bilder von Apfelernten aus den 1990er-Jahren, vom Viez machen, ein Kalender mit Fotos, die die beiden im Winter im Urlaub auf Teneriffa zeigen. Dort fahren sie regelmäßig hin, wenn der „Duftende Dorfgarten“ von November bis März geschlossen ist.

Mittags brutzeln die Feitens in der Finca, was der Garten ihnen gibt oder sie beim Metzger kaufen. Kartoffeln, Schwenkbraten und Tomatensalat werden sie an diesem Tag zu Mittag essen. Apropos Kochen: Auf zwei Kochbücher von Sterneköchen, in denen sie und ihre Produkte gezeigt werden, sind sie stolz.

Blickt man aus dem Fenster der Finca sieht man ein Meer aus Sonnenblumen. „Das ist unser Insektenhotel“, sagt Margret Feiten. In diesem Jahr verkaufe sie keine Sonnenblumen. Ihr sei es wichtiger, dass die Bienen Futter hätten, statt jedem Cent hinterherzujagen und die „gnädige Frau“ Sonnenblumen in der Vase habe und sie diese dann nach zwei Tagen wegwerfe.

Ein Kunde kommt an den Verkaufsstand. Er kauft Mirabellen und Äpfel. Er fragt: „Bei Ihnen gibt es auch hitzefrei?“, und zeigt auf das schieferfarbene Schild mit der Aufschrift „Hitzefrei“, das auf dem Boden steht. Das Stichwort, um mit Margret Feiten zu diskutieren.

