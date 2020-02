Schule : Eine „Instanz“ geht in den Ruhestand

Schulleiter Carsten Augustin überreicht Margret Stommel die Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand. Foto: TV/Caroline Schneider

Traben-Trarbach Nach 40 Jahren Dienstzeit und 38 Jahren an der Realschule plus und FOS Traben-Trarbach wurde Margret Stommel im Rahmen einer Verabschiedungsfeier in den Ruhestand verabschiedet. Schulleiter Carsten Augustin beschrieb die Kollegin als Instanz an der Schule für die Fächer Deutsch und katholische Religion.



