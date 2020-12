Ambulante Angebote : Maria Grünewald erweitert Leistungsspektrum

Wittlich (red) Die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe GmbH hat ihre Ambulanten Dienste für Menschen mit Behinderung intern umstrukturiert. Zukünftig werden die ambulanten Leistungen im Landkreis Bernkastel-Wittlich von Maria Grünewald aus koordiniert.

„Durch die Integration der ambulanten Angebote in unsere Einrichtung Maria Grünewald etablieren wir langfristig ein Fachkompetenzzentrum, das Menschen mit Behinderung passgenaue, personenzentrierte und individuelle Teilhabe anbietet“, so Einrichtungsleiterin Barbara Pies (Foto rechts). Das Team mit 32 Mitarbeitern bietet Menschen mit Behinderung altersunabhängig ambulante Leistungen in den Bereichen Kita- und Schulbegleitung, Freizeit und persönliche Assistenz. Richard Kaut (Foto links) ist neuer Leiter des Bereichs Ambulante Angebote im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Foto: Maria Grünewald, Wittlich