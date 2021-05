Regionalinitiative Faszination Mosel : Maria-Grünewald-Schule erstellt mit der JSA neuen Lebensturm

Maria-Grünewald-Schule erstellt mit JSA einen Lebensturm Foto: TV/Patrick Hammler, JSA Wittlich

Wittlich (red) Die Maria-Grünewald-Schule in Wittlich hat an der Regionalinitiative „Faszination Mosel“ teilgenommen und in Kooperation mit dem arbeitstherapeutischen Betrieb (ATB) der Jugendstrafanstalt (JSA) Wittlich mit dem Betriebsleiter Helmut Jung einen Lebensturm erstellt.

