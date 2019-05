Fest im Grünewald : Leute treffen und Musik genießen

Wittlich Beim St.-Raphael-Geburtstagsfest im Wittlicher Grünewald packen viele engagierte Menschen mit an. Und zu gewinnen gab es auch etwas bei dem kleinen Jubiläum.

Musik, Tanz, Spaß und Spiele – all das gehört dazu, wenn im Wittlicher Grünewald gefeiert wird, mit dem traditionellen „Rock im Wald“ und vielen treuen Besuchern. Denn Maria Grünewald, das Zuhause für Menschen mit geistiger Behinderung, hat in den Herzen der Bevölkerung seinen Platz.

Entsprechend groß ist der Besucherandrang beim jährlichen Fest, das nun mit einem zweiten gefeiert wurde: zehn Jahre Zugehörigkeit zur St.-Raphael-Caritas-Alten- und Behindertenhilfe (CAB). Das Mayener Unternehmen beschäftigt circa 1400 Mitarbeiter in seinen Arbeits-, Wohn-, Bildungs- und Freizeitangeboten an etwa 40 Standorten in den Kreisen Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz und Bad-Neuenahr-Ahrweiler. Maria Grünewald habe sich stets weiter entwickelt und „in allen Bereichen“ auf vielfältige Angebote geachtet, betont Leiterin Ilona Klein. Daher ist es auch für den Kreis eine wichtige Einrichtung, bekräftigte Beigeordneter Robert Wies bei einer kleinen Geburtstagsfeier.