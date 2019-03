Maria und Josef Hartmann aus Gräfendhron feiern am heutigen Mittwoch ihre Eiserne Hochzeit. Josef Hartmann wurde am 4. September 1927 in Berglicht geboren, wo er auch aufwuchs.

Seine Frau Maria Hartmann wurde am 23. Dezember 1929 in Gräfendhron geboren. Das Paar lernte sich beim Tanzen in Berglicht kennen. Sie heirateten standesamtlich am 27. März 1954 in Thalfang und kirchlich am 22. April 1954 in der Kapelle zu Gräfendhron. Das Paar bekam zwei Kinder und lebt in Gräfendhron, wo Josef Hartmann lange Ortsbürgermeister war. Es gratulieren dem Jubelpaar ihre Tochter, Schwiegerkinder, drei Enkel mit Partnern und zwei Urenkel von Herzen, sie wünschen den beiden noch viele gemeinsame Jahre.