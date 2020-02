Der TV gratuliert : Der TV gratuliert

Maria Trampert, geboren in Trier-Ehrang feiert am Dienstag, 18. Februar, ihren 90. Geburtstag (Foto: privat) . Zu ihren Ehrentag gratulieren von ganzem Herzen ihre Angehörigen, sowie alle Hausgäste und Mitarbeiter vom Seniorenhaus zur Buche in Dörbach.