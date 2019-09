Lesung : Autorin stellt ihr neues Buch vor

Erden (red) Marie Lacrosse liest am Sonntag, 15. September, ab 17.30 Uhr im Römerkelter in Erden aus ihrem Buch „Das Weingut – Aufbruch in ein neues Leben“. Marie Lacrosse ist das Pseudonym der Psychologin und Autorin Marita Spang.

