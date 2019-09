Autorin : Marie Lacrosse liest in Erden aus ihrem Buch

Erden Eine Autorenlesung mit Marie Lacrosse wird am Sonntag, 15. September, um 17.30 Uhr in der Römerkelter in Erden veranstaltet. Marie Lacrosse ist das Pseudonym der in Rheinland-Pfalz lebenden Psychologin und Autorin Marita Spang.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Bei dem literarischen Abend wird die Autorin ihren Fortsetzungsroman „Das Weingut. Aufbruch in ein neues Leben“ persönlich vorstellen und lesen. Der Roman stand bereits in der ersten Woche seines Erscheinens auf der Spiegel-Bestsellerliste, wo er sich vier Wochen lang behauptete. Dazu bietet Marie Lacrosse in einer kleinen Präsentation Hintergrundinformationen über den Bezug der gelesenen Szenen zur historischen Zeit.