Musik : Marielle und Emily ganz vorn

Bernkastel-Wittlich (red) Erfolg für die Musikschule des Landkreises: Emily Valerius (17 Jahre aus Plein, rechts) und Marielle Junk (12 Jahre aus Lieser) aus der Gesangsklasse von Thomas Siessegger erreichten einen ersten und zweiten Platz beim Bundeswettbewerb in Halle an der Saale in der Kategorie „Gesang Pop“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken