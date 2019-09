Glaube : Marienandacht in der Fintenkapelle

Bergweiler (red) Mit der Marienandacht am Donnerstag, 26. September, endet um 17 Uhr die Gebetszeit der Frauen und Müttergemeinschaft in der Fintenkapelle. Am Donnerstag, 17. Oktober, ist ein Treffen zur Rosenkranzandacht um 17 Uhr in der Pfarrkirche geplant.

