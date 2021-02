Religion : Marienburg: Interaktive Installation

Zell „Kreuz-Weg + Kreuz-Worte + Kreuz-Zeichen“ – unter diesem Thema lädt die Kirche der Jugend Marienburg in Zell an der Mosel zu einer interaktiven Installation ein. Herzstück der Ausstellung zur Fastenzeit 2021 ist ein Kreuz-Weg in 15 Stationen, den Schüler der IGS Zell unter Anleitung ihres Lehrers Martin Richerzhagen gestaltet haben.

Wer möchte, kann mit einem eigenen Foto davon Teil einer Galerie werden, die auf der Homepage der Kirche der Jugend aus diesen Kreuzzeichen entstehen wird. Die Ausstellung kann bis 31. März täglich von 9 bis 19Uhr besucht werden.