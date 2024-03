K.-o.-Kri­te­ri­um Neubaugebiet in Maring-Noviand vereitelt: Das ist der Grund

Maring-Noviand · Nicht nur in Hetzerath wird ein Neubaugebiet durch Naturschutzgesetze vereitelt. Auch in Maring-Noviand haben sich nun Bürger gemeldet, die von einem geplatzten Neubaugebiet berichten. Was die Ursache ist.

04.03.2024 , 06:52 Uhr

In Maring-Noviand werden dringend Baugrundstücke gesucht. (Archivbild) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich