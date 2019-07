Kommunales : Strittiges Gewerbegebiet: Erste Verhandlungen

Info

Für die Ansiedlung eines Gewerbegebietes in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues gibt es nach einer Umweltverträglichkeitsprüfung der VG nur zwei potenzielle Standorte: Ein brutto 75 Hektar großes Gebiet bei Maring-Noviand, in dem 58 Hektar Gewerbefläche möglich wären und ein wesentlich kleineres Gebiet an der Grenze zu Traben-Trarbach. Als erstes soll das Gewerbegebiet in Maring-Noviand entwickelt werden, um die gesamte Verbandsgemeinde infrastrukturell zu stärken und zusätzliche Arbeitskräfte in der Verbandsgemeinde zu schaffen. Zudem soll damit der Abwanderung junger Menschen begegnet werden. Die Nachbargemeinde Osann-Monzel aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land hat Interesse an dem Gewerbegebiet signalisiert und ist zur Zusammenarbeit bereit. Das Gebiet liegt zwischen der L 47 im Bereich der Tankstelle und der Mosel. Dafür wurde der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues bereits geändert. Letztendlich entscheidet aber der Rat der Ortsgemeinde über die finale Bauplanung