Nicht bei allen beliebt Neuer Anlauf für Gewerbegebiet Maring-Noviand – was Winzer fürchten und der VG-Bürgermeister erstmals zusagt

Schon seit vielen Jahren gebe es Bedarf für ein zusammenhängendes Gewerbegebiet in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, stellte Sandra Holz vom Planungsbüro BGH Plan in Trier in einer Bürgerinformation in Maring-Noviand fest. Seit 2015 sucht die Verwaltung schließlich auch nach einer solchen Fläche. 2018 stand dann fest, dass ein zusammenhängendes Gebiet, wie es von der Landesregierung erwünscht ist, nur in der Nähe von Maring-Noviand möglich ist.