Maring-Noviand Nach wie vor bleibt das geplante Gewerbegebiet bei Maring-Noviand umstritten. Mitglieder des Ortsgemeinderates befürchten sogar eine Millionenklage.

In den beiden Ortsgemeinden, Osann-Monzel und Maring-Noviand, gibt es Gegner des Projekts. In den Ortsgemeinden und Verbandsgemeinderäten gibt es jedoch Mehrheiten für ein interkommunales Gewerbegebiet. „Wir im Verbandsgemeinderat“, sagt VG-Bürgermeister Dennis Junk, „sehen ein interkommunales Gewerbegebiet positiv.“ Auch der Verbandgsemeinderat Bernkastel-Kues hat das Projekt befürwortet.

Nach einer Umweltverträglichkeitsprüfung eines Fachbüros bleiben der Verbandsgemeinde nur zwei potenzielle Standorte für ein größeres Gewerbegebiet: das Gebiet bei Maring-Noviand, in dem 58 Hektar Gewerbefläche möglich wären und ein wesentlich kleineres Gebiet an der Grenze zu Traben-Trarbach. Maring-Noviand soll mit Vorrang entwickelt werden, um die gesamte Verbandsgemeinde infrastrukturell zu stärken und zusätzliche Arbeitskräfte zu schaffen. Zudem soll damit der Abwanderung junger Menschen begegnet werden. Die Nachbargemeinde Osann-Monzel aus der VG Wittlich-Land hat Interesse an dem Gewerbegebiet signalisiert und ist zur Zusammenarbeit bereit. Letztendlich entscheidet aber der Rat der Ortsgemeinde über die finale Bauplanung. Das Land gibt zudem den Kommunen vor, möglichst große, zusammenhängende Gewerbegebiete auszuweisen, um Synergien zu schaffen.

Aber es gab von Anfang an auch kritische Stimmen. Inzwischen fürchten einige Mitglieder des Gemeinderates sogar eine Millionenklage von Winzern aus dem benachbarten Brauneberg. Das wurde auf der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich, als Ortsbürgermeister Klaus Becker auf einen Brief von Brauneberger Winzern verweist. Darin weisen die Winzer auf mögliche Veränderungen der Wasserversorgung ihrer Weinberge hin, wenn auf der anderen Seite des Bergs Flächen versiegelt werden.

Keine Rede von Millionen Euro: Der TV hat bei den Brauneberger Winzern nachgefragt. Federführend für den Brief an den Ortsbürgermeister von Maring-Noviand ist Winzer Wilhelm Haag, der den Vorwurf der Millionen-Klage nicht bestätigen kann. „Von Millionen Euro war nie die Rede. Wir haben aber Unterschriften gesammelt, um ein hydrologisches Gutachten einzufordern. Unser Anliegen ist die Wasserversorgung unserer Weinberge,“ sagt Haag. Dieses Schreiben sei bereits im November 2018 verfasst worden. Die zentrale Frage, die es zu klären gelte, sei: „Zieht das Projekt Grundwasser aus dem Brauneberg ab?“. Dann bestünde die Gefahr, dass die Weinberge an der Brauneberger Juffer möglicherweise austrocknen. „Wenn der Brauneberg nichts mit dem Wasser zu tun hat, dann ist das kein Problem. Ich will mich nur um unsere Sache kümmern, nicht um die von Maring-Noviand. Denen wollen wir nicht reinreden,“ sagt Haag.