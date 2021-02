Wirtschaft : Kommunalpolitiker fordern mehr Tempo fürs neue Gewerbegebiet in Maring-Noviand

Maring-Noviand Die Mehrheitsfraktionen im Gemeinderat von Maring-Noviand sprechen sich für die Ansiedlung von Gewerbe aus, allerdings fehlt noch das grüne Licht der Planungsgemeinschaft Trier. Die Zeit drängt, denn es gibt schon Investoren.

Die Gegner des Gewerbegebietes, darunter auch Winzer aus dem benachbarten Brauneberg, befürchten unter anderem Verkehrsbelastung, Lichtsmog und eine Beeinträchtigung der Aussicht. Der Bauern- und Winzerverband meldete Bedenken an, unter anderem wegen des Wasserhaushaltes am Brauneberg. Dazu soll ein hydrologisches Gutachten erstellt werden. Die Ratsfraktion „Liste Becker“ lehnt das Gebiet in der geplanten Form ab und hat sechs Stimmen im Rat. Die Listen „Zukunft“ und „BI Maring-Noviand“ haben insgesamt zehn Stimmen.

Der Gemeinderat hatte in seiner jüngsten Sitzung zudem den Beitritt zu einer Vereinbarung der interkommunalen Zusammenarbeit mit dem benachbarten Landkreis in Hinblick auf die Entwicklung von Gewerbegebieten beschlossen. In dieser Vereinbarung wird unter anderem festgelegt, dass die Kommunen sich gegenseitig keine Konkurrenz machen sollen, sondern dass Interessenten zielgenau vermittelt werden sollen. So würde zum Beispiel ein Logistik-Unternehmen eher in einem Gewerbegebiet mit Autobahnanschluss als zum Beispiel in Maring-Noviand angesiedelt werden. Zur Vereinbarung zählt aber auch, dass in den planerischen Überlegung die Ansiedlung von Betrieben, die zur Bewältigung des Klimawandels dienen, eingeschlossen werden sollen.