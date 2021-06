Dorfentwicklung : Kein Interesse an der Landesgartenschau

Maring-Noviand Im Gemeinderat Maring-Noviand konnte sich die Liste Becker mit einem Vorschlag zur Teilnahme an Workshops der Landesgartenschau-Bewerbung Mittelmosel nicht durchsetzen.

„Die Liste Becker schlägt daher vor, als mögliche flankierende Maßnahme, die Einzigartigkeit der Moselumlaufberge in die Konzeption der Landesgartenschau mit aufzunehmen“. Mit diesem Antrag ist die Liste Becker in der Gemeinderatssitzung in Maring-Noviand gescheitert. Zehn Ratsmitglieder stimmten dagegen, nur sieben sprachen sich dafür aus.

Der Abstimmung über diesen Tagesordnungspunkt voraus ging die Vorstellung der „Naturparkinitiative Mosel Umlaufberge“ (NIMU), deren Sprecher, darunter Markus Fries, Gemeinderat und Mitglied der Liste Becker, in einem etwa 40 Minuten langem Vortrag die Exklusivität der Mosel-Umlaufberge erläuterte. Vier Säulen seien bedeutsam, darunter der Schutz der Landschaft, die Erholungsqualität, die Umweltbidlung und die regionale Entwicklung. Die Initiative strebe darüberhinaus auch die Einrichtung eines Naturparks im Bereich des Moseltals an.

Alfons Meyer von der BI „Maring-Noviand“ verlas eine persönliche Erklärung, mit der er das Nein zur LGS-Teilnahme erläuterte. Aus seiner Sicht gehe es bei der Gründung des Naturparks um Maring-Noviand auch darum, das geplante Gewerbegebiet zu verhindern. Denn seit der Verein die gesamte Region in den Fokus nehme, bestehe die Möglichkeit, sich gezielt an politische Parteien, Landtagsabgeordnete, Ministerien und Gemeinderäte der Nachbarschaft zu wenden, um – so Meyer wörtlich – „die Idee der Gründung eines Naturparks in die Welt zu setzen“. Meyer fragt: „Wer sieht schon gerne inmitten eines Naturschutzparks ein Gewerbegebiet?“