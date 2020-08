Spende : Maringer spenden für Annas Verein

Burgen/Maring-Noviand (red) Annas Verein wird rein über Spenden finanziert und ist auf Unterstützung angewiesen. Häufig gibt es Spendenübergaben von Geburtstagen, kleinen und großen Veranstaltungen, Vereins- oder Firmenfeiern.

Doch wegen Corona konnten all diese Feiern nicht stattfinden.

Deshalb ist Annas Verein stolz und dankbar, dass es Menschen gibt, die sich seit vielen Jahren für die gute Sache einsetzen. So, wie die Mitglieder der Freizeitmannschaft die (FZM) Liesertal Maring 1975. So ist es schon Tradition, dass Hermann Becker von Annas Verein im Januar die Spende in einer gemütlichen Runde im Vereinskeller der FZM Liesertal Maring entgegennehmen kann.