Freizeit : „Oldtimer-Boom hält unvermindert an“

Oldimertreffen: Am kommenden Wochenende lädt der MTC Erbeskopf wieder nach Thalfang ein. Foto: TV/Jürgen C. Braun

THALFANG In Thalfang freut man sich nach zweijähriger Pause auf die 15. Auflage des markenoffenen Treffens des MTC Erbeskopf am 20. und 21. August. Besonders im Fokus steht das Moped.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jürgen Braun

Nach zweijähriger Pause wegen der Corona-Pandemie lädt der Motor- und Touristikclub (MTC) Erbeskopf für das Wochenende 20. und 21. August wieder zu seinem markenfreien Young- und Oldtimertreffen ein.

An beiden Tagen ist sowohl am Festplatz der Gemeinde wie auch bei der traditionellen Rundfahrt am Samstagnachmittag durch die Region Hunsrück/Mosel Gelegenheit, eine große Auswahl an historischen Fahrzeugen in Augenschein zu nehmen und auch mit den Besitzern ins Plaudern zu kommen.

Darüber hinaus hat der MTC Erbeskopf Thalfang für Samstagabend Livemusik mit „Schmiddi Rocks“ am Festplatz organisiert. Kurzweil für die Kleinsten mit einer Hüpfburg sowie Kaffee, Kuchen und Herzhaftes vom Grill für die Erwachsenen sorgen für den unterhaltsamen und kulinarischen Rahmen. „Nach der Pause freuen sich alle darauf, sich wieder in gewohntem Rahmen zu treffen. Das merkt man auch an den Anmeldungen, die bereits in großer Zahl bei uns eingegangen sind“, sagt Geschäftsführer Bernd Pfeiffer.

„Wir bieten auch in diesem Jahr eine sehr große Auswahl an Fahrzeugen aus den vergangenen Jahrzehnten. Das Spektrum der Young- und Oldtimer ist wie immer sehr groß. Die Oldtimer-Szene boomt nach wie vor. Wir werden viele Freunde erwarten, die regelmäßig zu uns kommen, dürfen aber auch neue Teilnehmer erwarten, die ihre mit viel Liebe und Sachkenntnis gepflegten alten Schätzchen vorführen werden.“ Vom 85 Jahre alten DKW Baujahr 1936 bis hin zu gerade mal etwas mehr als 20 Jahre alten Youngtimern wird alles zu bewundern sein, macht Pfeiffer schon einmal richtig Appetit auf die 15. Auflage des Treffens.

Besonders im Fokus steht in diesem Jahr das Thema Moped. Die knatternden Zweitakter nehmen vor allem am Sonntag, 21. August, ab 14 Uhr beim „Moped Spezial“ einen großen Raum ein. Mopeds bis 50 Kubikzentimeter werden dann vorgestellt und starten zu ihrer eigenen Rundfahrt, die in den Dörfern der Mark viel Aufmerksamkeit erregen wird. „Auch bei den Mopeds dürfen wir eine große Vielfalt von Besuchern erwarten“, sagt Pfeiffer. „Kreidler, Schwalbe und andere bekannte Namen aus der Zweitakter-Szene wurden von ihren Besitzern bereits angemeldet. Die Mopeds werden unsere Veranstaltung mit Sicherheit aufwerten.“