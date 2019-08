Markt : Markt der Vielfalt lockt nach Bengel

Bengel (red) Der Obst- und Gartenbauverein Bengel und der Kultur-Salon Mittelmosel laden für Sonntag, 25. August, ab 11 Uhr zum Markt der Vielfalt rund um die Turnhalle in Bengel ein. An rund 40 Ständen bieten unter dem Motto „regional, handwerklich, ökologisch und alternativ“ Händler, Handwerker, Gärtner, Künstler und Vereine ihre Produkte und Dienstleistungen an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken