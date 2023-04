Messen und Märkte Gut besuchter Burgener Markt: Jahr für Jahr mehr Händler am Frohnbach

Burgen · Der Burgener Markt zog am Sonntag trotz des schlechten Wetter Tausende Besucher an die Mosel. Im Mittelpunkt stand die Mischung aus qualitativ hochwertigen Genuss- und Dekoartikeln. Welche Produkte dabei besonders beliebt waren und was einen 130-Gramm-Bioburger zum leckersten Beef-Patty an der Mosel machte.

02.04.2023, 15:30 Uhr

Von Andreas Sommer

Er zählt nicht nur zu den größten Bauernmärkten in Rheinland-Pfalz, sondern dürfte auch mit einer der schönsten sein – der jährliche Winzer-, Bauern- und Handwerkermarkt in Burgen an der Mosel. Viele Besucher ließen sich trotz des Regens nicht davon abhalten, entlang des Frohnbachs alle kulinarischen und handwerklichen Angebote zu erkunden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Burgener Markt