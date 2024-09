Markt, Kultur und offene Geschäfte Was der Morbacher Herbst in diesem Jahr zu bieten hat

Morbach · Einkaufen am Sonntag und Stöbern an 70 Marktständen: Damit lockt der Morbacher Herbst am 29. September wieder in den Hunsrückort. Was an dem Tag noch geboten wird und warum das Kulturzentrum Belginum erneut mit an Bord ist.

19.09.2024 , 06:34 Uhr

Gut besucht war der Genuss- und Kreativmarkt in Morbach im vergangenen Jahr. Für den Morbacher Herbst am Sonntag, 29. September, haben der Gewerbeverein und das Kulturzentrum Belginum wieder einiges vorbereitet. Foto: Herbert Thormeyer