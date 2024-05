Vor historischer Kulisse Stadt Wittlich erwägt härteres Vorgehen gegen Falschparker auf dem Marktplatz

Sie kommen insbesondere, wenn es in Wittlich dunkel wird, und dazu meist am Wochenende: Auf dem historischen Marktplatz in der Kreisstadt Wittlich gibt es ein Problem mit Falschparkern, obwohl das Parken dort komplett verboten ist. Doch die Parkregeln, die dort gelten, scheinen mehr und mehr Verkehrsteilnehmer nicht mehr zu kümmern. Insbesondere in den Abend- und Nachtstunden der Wochenenden stellen viele Leute dort ihr Auto ab. Bürgermeister Joachim Rodenkirch brachte das Thema in der jüngsten Stadtratssitzung zur Sprache.