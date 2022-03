Einzelhandel : Ein Sonntag, zwei Märkte und viele offene Geschäfte in der Säubrennerstadt

Wittlich An diesem Wochenende hat die Stadt Wittlich einiges aufgeboten: Ein Handwerkermarkt, ein „Hamburger Hafenmarkt“ und der verkaufsoffene Sonntag lockten Besucher in die Säubrennerstadt. Die Händler, Gastronomen und Kunden waren zufrieden.

Schon am späten Sonntagvormittag strömten Besucher von allen Seiten in die Wittlicher Innenstadt. Vom Parkplatz Rommelsbach kamen sie prozessions­weise, am Markushaus waren die Plätze schnell belegt und auch am Schlossplatz mussten einige warten, bis sie eine freie Lücke für ihr Auto bekamen. Doch dann konnten sie den Sonntag entspannt genießen.

Eine etwa vierjährige Kundin, die mit ihrer Mutter unterwegs war, schaute sich beispielsweise von allen Seiten im Spiegel an, ob denn die neue fliederfarbene Mütze, die mit kleinen Blümchen bedruckt war, auch zu ihrer Jacke passte. Schließlich war sie, nach eingehender Beratung durch die Stand­inhaberin, überzeugt und behielt die neue Kopfbedeckung gleich an.

Auf dem Weg zu Wittlichs Marktplatz hörten die Besucher gleich norddeutsche Klänge und Seemanns­musik, beispielsweise „Rolling home“ von Freddy Quinn. Dazwischen waren temperamentvolle Markthändler des Hamburger Hafenmarkts, die „lecker, lecker“, riefen, um auf sich aufmerksam zu machen. Es gab Feinkost bei „Amine“, die der Chef selbst zum Probieren gab. „Hier habe ich noch ein wunderbares Chili-Dip, wer möchte?“, rief er in die Menge und hatte schnell einen Abnehmer. „Aal-Eddy“ packte Fischtüten mit Aal, Lachs und Makrele. Am Getränkestand „Hafen Leuchtturm“ waren alle Stehtische besetzt. Am Pommesstand gab es – wie auch am Fisch­imbiss – eine lange Schlange von Besuchern. Für den Nachtisch gab es Crêpes oder Eis. Vor den Eisdielen der Stadt standen ebenfalls Menschen an.