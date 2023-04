Engagement Ein halbes Jahrhundert für den Tanzsport: Im Leben von Marlies Seibel dreht sich alles um Karnevalstänze

Manchmal ist Marlies Seibel froh, wenn Aschermittwoch ist, denn dann hat sie ihr Wohnzimmer und viele andere Räume in ihrem Haus wieder für sich. Sie sagt: „Zwischen Weihnachten und Neujahr fange ich an, die Kostüme zu nähen oder was man noch nutzen kann, vom Speicher zu holen, und dann steht wirklich alles hier auf dem Kopf“, so die Tanztrainerin, die gemeinsam mit ihrem Team die meisten Kostüme selbst näht.