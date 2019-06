Glaube : Marode Turmspitze wirft Pläne um

Info

Die Pfarrkirche St. Hubertus Hetzerath ist ein dreischiffiger Bau mit zwei Chören und einem Turm am Südwestende. Die Ursprünge reichen in das 9. Jahrhundert zurück. 1772 wurde die Kapelle erweitert und 1904 kamen weitere bauliche Veränderungen dazu. In der rechten Seitenkapelle steht ein Steinaltar aus 1751. Dieses ursprüngliche Kapellchen ist im Grundriss quadratisch und im gotischen Stil gebaut. Zudem sind dort wertvolle Malereien zu sehen. In der Kirche finden pro Woche zwei bis drei Gottesdienste statt.

In der Kirchengemeinde sind über 25 Messdiener aktiv und es gibt einen Kirchenchor. Einige Ehrenamtliche sind als Lektoren, Kommunionhelfer und in verschiedenen Gruppen aktiv, wie beispielsweise bei Organisation und inhaltlichen Ausgestaltung von Kindergottesdiensten, Gebetstagen oder Fronleichnam.