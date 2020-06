Extra

Die Tiere werden seit gut 100 Jahren, ausgehend vom Süden der USA, in den Vereinigten Staaten gezüchtet und sind in Mittel- und Süd-Amerika ebenso heimisch wie in Australien oder Asien. Denn Brahman-Rinder passen sich extremen klimatischen Verhältnissen an – ebenso wie ihre Verwandten, in Indien heimischen Zebus, auch Buckelrinder genannt. Sie trotzen Trockenheit und Dürre ebenso wie Insektenplagen und sie gelten als robust und widerstandsfähig – und als wehrhaft. Da sie sehr gut hören, nehmen sie Gefahren schon aus großer Entfernung wahr, sodass sie dank ihres ausgeprägten Herdentriebs frühzeitig darauf reagieren können. Innerhalb der Herde sind auch geschwächte Tiere vor Angriffen durch Raubtiere wie Gepard oder Wolf geschützt. Charakteristische Merkmale sind die bei Brahman-Bullen stärker als bei Kühen ausgeprägten Buckel oder Höcker, die große Hautfalte vor der Brust – die Wamme – und große hängende Ohren.