Kunst : Martina Diederich stellt in der Galerie Alte Bahnmeisterei aus

Martina Diederich stellt in der Galerie Alte Bahnmeisterei aus

Ausstellung Martina Diederichs in der Alten Bahnmietseri in Wittlich Wengerohr Foto: TV/Martina Diederichs

Wittlich-Wengerohr (red) Unter dem Titel „querbeet“ zeigt die Galerie Alte Bahnmeisterei in Wittlich -Wengerohr im April und Mai Teile des Gesamtwerkes der Künstlerin Martina Diederich aus verschiedenen Epochen. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 11. April, um 16 Uhr.

Die Malerin und Grafikerin Martina Diederich entstammt einer Familie, in der seit Generationen künstlerisch gearbeitet wird. Nach einer Kindheit in Bilbao, Spanien, lebt die gebürtige Mayenerin seit rund 40 Jahren als freiberufliche Malerin, Grafikerin und archäologische Zeichnerin in Trier.