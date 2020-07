Wirtschaft : Clemens investiert am Standort Wittlich

Wittlich Der alteingesessene Maschinenbauer hat Pläne für einen großen Neubau im Industriegebiet Wengerohr. Aber warum wollen die Unternehmer nach über 50 Jahren ihren altgedienten Standort in der Rudolf-Diesel-Straße aufgeben?

Aufgrund dieser erfreulichen Entwicklung, die das Geschäft seit Jahren nehme, seien die Kapazitäten der Produktions- und Lagerräume restlos ausgeschöpft. „Und das, obwohl wir in der Stadt schon 4000 Quadratmeter Hallen zugemietet haben.“ Platzmangel am Standort in der Rudolf-Diesel-Straße war also der Grund dafür, dass sich Clemens nach einem großen Grundstück umgeschaut hat. Fündig geworden sind die Wittlicher Maschinenbauer im Industriegebiet Wengerohr.