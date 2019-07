Schule : Studierende stellen ihre Projekte vor

Bernkastel-Kues (red) Unter dem Titel „Forschen zwischen Theorie und Praxis“ stellen Masterstudierende des Studiengangs Ökonomie an der Cusanus Hochschule am Freitag, 12. Juli, von 17.30 bis 19.30 Uhr ihre Projekte vor.

In Forschungsprojekten verbinden sie theoretische Reflexion mit Fragen praktischen Engagements. Ab 18.45 Uhr beginnt die Poster-Präsentation und Diskussion der Projekte. Zwei Master-Absolventinnen stellen ihre Forschung in Kurzvorträgen vor. Die Ausstellung findet in der Güterhalle „Alter Bahnhof“ in Bernkastel-Kues statt. Der Eintritt ist frei.