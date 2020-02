Unterhaltung : Matinee zum Internationalen Weltfrauentag

Bernkastel-Kues (red) Das Mosel-Kino in Bernkastel-Kues lädt für Samstag, 8. März, zu einer Matinee zum Internationalen Weltfrauentag ein. Gezeigt wird der Film „Die perfekte Kanditatin“. In dem Film geht es um die Gleichbehandlung der Frauen in der Politik.



