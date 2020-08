Menschen : Der Hundertjährige, der 108 werden will

Bitte genau hinsehen: Dieses Foto wurde nicht vor 20 Jahren aufgenommen, sondern vor wenigenTagen. Matthias Kirsten, der Mann auf dem Bild, wird heute tatsächlich 100 Jahre alt. Foto: TV/Clemens Beckmann

Piesport/Bernkastel-Kues Matthias Kirsten feiert heute seinen 100. Geburtstag. Er will so alt werden wie Johannes Heesters. Der niederländische Schauspieler und Sänger wurde 108 Jahre. Dann hat der aus dem Piesporter Ortsteil Ferres stammende Jubilar noch ein paar Jährchen vor sich.

Das Durchschnittsalter deutscher Männer liegt irgendwo bei 79 Jahren – Tendenz steigend. Darüber kann Matthias Kirsten nur müde lächeln. Er liegt schon mehr als 20 Jahre darüber. Er macht es heute, Donnerstag, dreistellig und wird 100 Jahre alt. Wer ihn vor sich hat, glaubt das nicht. Der aus dem Piesporter Ortsteil Ferres stammende Jubilar ginge auch noch als 80-Jähriger problemlos durch.

Geistig ist er fit wie ein Turnschuh. Und wenn er mit dem Rollator unterwegs ist, hat man Mühe ihm zu folgen. Erst mit 98 ist der nach dem Tod seiner Frau Nelly im Jahr 1983 alleinlebende Mann ins St. Nikolaus-Altenzentrum in Bernkastel-Kues gezogen. Vorher hatte er in Brauneberg und in Lieser gelebt.

Wo fängt man bei jemandem an, der 1920 geboren ist? Zwangsläufig im Zweiten Weltkrieg. Den erlebte er als Kraftfahrer – vor allem in Afrika. Kirsten gehörte dem Tross von Generalfeldmarschall Erwin Rommel an, dem so genannten Wüstenfuchs.

Wo macht man weiter? Am besten bei den schöneren Seiten des Lebens. Kirstens Frau stammt aus der Nähe von Köln. Zum „Freien“ sei er anfangs mit dem Fahrrad zur Angebeteten gefahren. Das dauerte ihm zu lange. „Da habe ich mir auf Pump bei Auto Bach ein rotes Moped gekauft“, erinnert er sich.

1951 wurde geheiratet. Vier Kinder, drei Mädchen und ein Junge, gingen aus der Verbindung hervor. Der Sohn ist 1996 gestorben, die Töchter leben mit ihren Familien in Brauneberg beziehungsweise Lieser. Alle haben mit Wein zu tun. Der war offenbar auch das Lebenselixier ihres Vaters. Er arbeitete bei verschiedenen Winzern und baute nebenher selbst noch einen Weinbaubetrieb auf. Zusätzlich zu den vorhandenen Parzellen kaufte er Gelände und bearbeitete es mit der eigenen Planierraupe.

Höhepunkt des Schaffens war der Bau eines Aussiedlerhofes an der Straße zwischen Piesport und Klausen. Zum Wohnhaus mit Weinkeller kamen im Laufe der Zeit ein Lokal mit Terrasse und Gästezimmer hinzu. Der Blick von dort ins Moseltal ist grandios und brachte dem Familienbetrieb viele Jahre viele Gäste.

Nach dem Tod seiner Frau warf er auch schon mal ein Auge auf andere Frauen. Damit habe er aber einem Wunsch seiner Frau entsprochen, sagt Kirsten. „Auf dem Sterbebett hat sie zur mir gesagt: Du kannst ein Jahr trauern. Dann suchst Du Dir wieder jemanden. Ein Mann ohne Frau taugt nichts“, erzählt er. Dem schönen Geschlecht ist er immer noch zugetan. Im Altenheim habe er auch schon eine Freundin gehabt. Gemeinsam mit ihr sei er dieses Jahr Prinzenpaar gewesen, berichtet er.

Wie war das Vater-Töchter-Verhältnis? „Er hatte seine Eigenarten, aber wir haben ein gutes Verhältnis“, berichtet Ursula Pauly, die älteste Tochter. „Wir haben seinen Fleiß geerbt. Er hat uns immer alles erklärt. Und er denkt immer positiv“, ergänzt sie. Zu den Eigenarten gehört, dass er auch im hohen Alter bei keiner der Töchter wohnen wollte sondern 2018 ins Seniorenheim zog.

Dort fühle er sich sehr wohl. „Ich lasse mich nicht unterkriegen“, sagt er. Und „Man hat nur verloren, wenn man aufgibt.“ Auch mit 100 wird ihn sein Weg weiter auf die andere Moselseite führen. Im Restaurant Thiesen in Bernkastel genehmigt er sich regelmäßig ein Rumpsteak. Auch im Eiscafé Venezia in Kues ist er Stammgast.

Was wünscht er sich zum Geburtstag? Eine Fahrt mit dem Riesenrad, das sich seit einigen Wochen am Moselufer in Bernkastel dreht. Das passt zu ihm. Und der Abschiedsgruß „Wir sehen uns dann beim 105. Geburtstag“ ist ein Versprechen, das von seiner Seite durchaus eingehalten werden kann.