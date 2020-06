Kultur : Träume und Alpträume auf Papier

Wittlich Der 100. Todestag von Max Klinger ist Anlass für die nächste Ausstellung in der Städtische Galerie, die im Alten Rathaus in Wittlich ab Oktober zu sehen sein wird. Sie widmet sich einem großen Künstler der Moderne.

Wie das Museum der Bildenden Künste in Leipzig, die Pinakothek der Moderne in München und die Bundeskunsthalle Bonn widmet auch die Städtische Galerie im Alten Rathaus in Wittlich dem großen Künstler Max Klinger eine Ausstellung zum 100. Todestag. Und diese muss sich nicht hinter den großen Häusern verstecken. Exponate wie zum Beispiel der „Handschuh“ und der „Philosoph“, die in München zu sehen waren, wird man ab dem 11. Oktober in Wittlich sehen können. Zu verdanken ist diese herausragende Ausstellung dem früheren stellvertretenden Direktor des Museums der Bildenden Künste in Leipzig, Dr. Richard Hüttel, einem profunden Klinger-Experten, dessen Beziehungen und Bekanntschaften außerordentliche Leihgaben für die Wittlicher Ausstellung ermöglichen.