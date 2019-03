(red/will) Der Wittlicher Maximilian Meurer (55) ist nach eigenen Angaben von seinem Amt als stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei Die Republikaner zurückgetreten. Grund sei, so Meurer, eine „erneute schwere Erkrankung“, die ihn zwinge, „schweren Herzens das Amt mit sofortiger Wirkung niederzulegen“.

Auch von der Mitgliedschaft in der Partei verabschiede er sich, so Meurer weiter. Ebenfalls werde er nicht für den Wittlicher Stadtrat kandidieren, eine Kandidatur könne er aus dem gleichen Grund nicht aufrecht erhalten. „Mein Rückzug aus der aktiven Parteipolitik bedeutet kein Rückzug aus dem patriotischen-demokratischen Spektrum, dem ich ich mich immer verbunden fühle“, stellte Meurer in einer Pressemitteilung klar.

Der Wittlicher wurde im Herbst 2018 aus der AfD ausgeschlossen und aller Ämter enthoben und erst im März diesen Jahres auf einem Parteitag in Hessen zum neuen Bundes-Vize der rechtskonservativen Republikaner gewählt.