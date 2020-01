Heimat : Maximinstraße im Fernsehen

Wittlich-Bombogen Ein Kamerateam hat zwei Tage lang in Wittlich-Bombogen gefilmt. Ortsvorsteher Wellenberg will Bürger in Zukunft auch digital informieren.

(red) Bombogen kommt ins Fernsehen: Am Montag und Dienstag, 13. und 14. Januar, war ein Kamerateam des Südwestrundfunks in der Maximinstraße im Wittlicher Stadtteil unterwegs, um einen Film über außergewöhnliche Einwohner, spezielle Gruppen und Vereine sowie Sehens- und Wissenswertes des Ortes zu drehen. Der Film, der etwa sechs bis sieben Minuten lang ist, wird voraussichtlich im SWR-Fernsehen am Freitag, 24. Januar, ab 18.45 Uhr im Rahmen der Landesschau Rheinland-Pfalz gezeigt und ist anschließend zudem in der Mediathek des SWR zu sehen.