Konzert : Weltklassik am Klavier

Maya Ando. Foto: TV/Jo Titze

Birkenfeld (red) Die Pianistin Maya Ando ist am Sonntag, 9. Februar, ab 17 Uhr im Schloss Birkenfeld zu hören. Unter dem Titel „Weltklassik am Klavier“ erklingen Werke von Chopin, Ravel und Beethoven. Auf dem Programm steht unter anderem zum Auftakt des Beethoven-Jahrs die 7. Sinfonie von Beethoven in der Klavierfassung von Franz Liszt.



