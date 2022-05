Starkregen- und Hochwasserschutz : Landtagsmitglied Dennis Junk fordert mehr Regen-Rückhaltebecken

Salmtal/Mainz Die „Flutnacht“ im Juli 2021 beschäftigt die Politik bis heute. CDU-Politiker Dennis Junk aus Mainz hat von der Oppositionsbank im Mainzer Landtag die Landesregierung mit Fragen zu Regen-Rückhaltebecken an den Autobahnen A1, A60 und am US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem gelöchert. Junk sieht dort Nachbesserungsbedarf.

Im Landkreis Bernkastel-Wittlich hinterließen die Fluten Schäden in Höhe von mehr als 24 Millionen Euro. Nach dem außergewöhnlichen Wetterereignis rückte der Hochwasserschutz und die Vorsorge in den Fokus vieler politischer Gremien. Unzählige Maßnahmen zum Starkregen- und Hochwasserschutz wurden beschlossen. So lässt beispielsweise die Stadt Wittlich hinter Industriebetrieben im Industriegebiet Wengerohr einen Schutzwall bauen. Uferbereiche an Lieser, Salm und Kailbach wurden gerodet um „Abflusshindernisse“ zu entfernen. Doch Dennis Junk (CDU), ehemaliger Bürgermeister der VG Wittlich-Land und seit 2021 Landtagsmitglied in Mainz, meint, noch eine weitere Schwachstelle im Hochwasserschutzsystem in der Region erkannt zu haben: Junk macht sich Sorgen um fehlende oder möglicherweise nicht funktionstüchtige Rückhaltebecken entlang der Autobahnen A1, A60 sowie am Flugplatz Spangdahlem. Bei starken Niederschlägen sollen die Anlagen den Abfluss der Wassermassen aus den Gebieten drosseln. „Aus den Erfahrungen der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr und anderen Starkregenereignissen rücken erforderliche und ordnungsgemäß gewartete Rückhalteanlagen in den Mittelpunkt, um zukünftig Überflutungen und Hochwasser zu vermeiden“, formuliert Junk in einer Anfrage an die Landesregierung, in der er um Auskunft zu Rückhaltebeck im Wahlkreis Wittlich bittet. „Man muss aus der Katastrophe seine Lehren ziehen“, sagt Junk zum Grund für seine Anfrage. „Der nächste Starkregen kommt vielleicht schon morgen.“ Einige Rückhaltebecken seien bei Starkregen im Juli 2021 übergelaufen. So sei beispielsweise Wasser aus einem Becken an der A60 aufgrund unzureichender Kapazität in den Ort Dreis gelaufen. „Sind im Bereich der A 60 und der A 1 im Gebiet des Wahlkreises Wittlich alle festgelegten Rückhalteanlagen gebaut worden“, lautet deshalb die erste Frage seiner Anfrage an die Landesregierung. Der CDU-Politiker von der Oppposition im Mainzer Landtag verlangt in seiner Anfrage an die Landesregierung zudem Auskunft darüber, ob die Einleitmenge sowie die Rückhaltevolumen bestehender Anlagen sichergestellt sind und ob die Becken regelmäßig gewartet werden. „Wie sieht die Landesregierung den Verlauf von Wassermassen der A 60 und der A 1 im Gebiet des Wahlkreises Wittlich bei Starkregen?“