Kommunalpolitik : Medientechnik in der Sitzung

Niederöfflingen Zu seiner nächsten Sitzung trifft sich der Gemeinderat am Mittwoch, 22. Mai, um 19.30 Uhr in der Wilhelm-Hees-Halle. Folgende Themen werden besprochen: Einrichtung eines öffentlichen WLan-Hotspots in der Gemeinde, Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, Erneuerung der Zaunanlage an der Kindertagesstätte und die Vergabe der Medientechnik im Bürgerhaus.