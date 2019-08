Soziales : Meditativer Skulpturengang

Wittlich (red) Das Dekanat Wittlich bietet am Montag, 26. August, einen meditativen Stadtgang zum Thema Trauer und Hospiz an. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Tor des Friedhofs in der Burgstraße. Ausgewählte Stationen mit Symbolen und Zeichen laden ein sich achtsam und aufmerksam mit den Themen Trauer und Hospiz auseinanderzusetzen.